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За четыре дня войны с Россией погибли 352 гражданских украинца, из них 14 детей – МОЗ

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 22:13
За четыре дня войны с Россией погибли 352 гражданских украинца, из них 14 детей – МОЗ - Фото
Фото: фейсбук Сергея Гайдая

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину погибли 352 мирных жителя, среди них 14 детей. Об этом сообщает Минздрав.

По состоянию на 27 февраля потери среди гражданского населения Украины:

- погибли 352 человека, из них 14 детей;

- ранены 1684 человека, из них 116 детей.

За четыре дня войны с Россией погибли 352 гражданских украинца, из них 14 детей – МОЗ
  • Сегодня, 27 февраля, Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге за новое нападение на украинскую территорию.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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