За четыре дня войны с Россией погибли 352 гражданских украинца, из них 14 детей – МОЗ
27.02.2022, 22:13
Фото: фейсбук Сергея Гайдая
С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину погибли 352 мирных жителя, среди них 14 детей. Об этом сообщает Минздрав.
По состоянию на 27 февраля потери среди гражданского населения Украины:
- погибли 352 человека, из них 14 детей;
- ранены 1684 человека, из них 116 детей.
- Сегодня, 27 февраля, Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге за новое нападение на украинскую территорию.
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