За день более 2 100 000 украинцев подали заявки на 1000 грн по єПідтримка – Зеленский
За первый день работы новой єПідтримки уже более 2 100 000 украинцев подали заявки на выплату 1000 грн, сообщил президент Владимир Зеленский.
Почти полмиллиона из этих заявок – на выплату средств детям, отметил президент.
Зеленский считает, что такие цифры доказывают своевременность программы.
Ранее, в 15:10, глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что на тот момент более одного миллиона украинцев оформили заявки на єПідтримку.
Деньги можно получить до 28 февраля, а воспользоваться ими можно до конца 2025 года. Заявку необходимо подать в государственном приложении "Действие".
Средства выплачивают на карту "Национальный кэшбек". Пенсионеры и люди с инвалидностью первой и второй групп могут получить поддержку с помощью Укрпочты.
Потратить тысячу гривен можно на украинские товары и услуги, а также можно и задонатить защитникам.
Ранее в Минэкономики объясняли, что на программу направят средства партнеров, которые нельзя тратить на войну.
Также ведомство отмечало, что эти деньги будут перенаправлены из тех программ ведомства и других министерств, в которых выделенные средства не успевают освоить до конца года. 27 ноября стало известно, что Кабмин перераспределил 3,86 млрд грн из программ поддержки бизнеса и разминирования на Национальный кэшбек и єПідтримку.
- Президент 25 октября пообещал выдать каждому украинцу по 1000 грн. для того, чтобы поддержать население в зимний период. Правительство прогнозирует, что к программе присоединится до 15 млн человек. То есть для выплат понадобится не более 15 млрд грн.
- 29 ноября петиция с требованием к Зеленскому просмотреть программу єПідтримка собрала необходимое количество подписей и теперь будет рассматриваться.