За день более 2 100 000 украинцев подали заявки на 1000 грн по єПідтримка – Зеленский

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За первый день работы новой єПідтримки уже более 2 100 000 украинцев подали заявки на выплату 1000 грн, сообщил президент Владимир Зеленский.

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Почти полмиллиона из этих заявок – на выплату средств детям, отметил президент.

Зеленский считает, что такие цифры доказывают своевременность программы.

Ранее, в 15:10, глава Минцифры Михаил Федоров сообщал, что на тот момент более одного миллиона украинцев оформили заявки на єПідтримку.

Деньги можно получить до 28 февраля, а воспользоваться ими можно до конца 2025 года. Заявку необходимо подать в государственном приложении "Действие".

Средства выплачивают на карту "Национальный кэшбек". Пенсионеры и люди с инвалидностью первой и второй групп могут получить поддержку с помощью Укрпочты.

Потратить тысячу гривен можно на украинские товары и услуги, а также можно и задонатить защитникам.

Ранее в Минэкономики объясняли, что на программу направят средства партнеров, которые нельзя тратить на войну.

Также ведомство отмечало, что эти деньги будут перенаправлены из тех программ ведомства и других министерств, в которых выделенные средства не успевают освоить до конца года. 27 ноября стало известно, что Кабмин перераспределил 3,86 млрд грн из программ поддержки бизнеса и разминирования на Национальный кэшбек и єПідтримку.