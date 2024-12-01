За день понад 2 100 000 українців подали заявки на 1000 грн за єПідтримкою – Зеленський
За перший день роботи нової єПідтримки вже понад 2 100 000 українців подали заявки на виплату 1000 грн, повідомив президент Володимир Зеленський.
Майже пів мільйона з цих заявок – на виплату коштів дітям, зазначив президент.
Зеленський вважає, що такі цифри доводять своєчасність програми.
Раніше, о 15:10, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що на той момент понад один мільйон українців оформили заявки на єПідтримку.
Гроші можна отримати до 28 лютого, а скористатися ними можна до кінця 2025 року. Заявку необхідно подати у державному застосунку "Дія".
Кошти виплачують на картку "Національний кешбек". Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої груп можуть отримати підтримку за допомогою Укрпошти.
Витратити цю тисячу гривень можна на українські товари та послуги, а також можна й задонатити захисникам.
Раніше у Мінекономіки пояснювали, що на програму спрямують кошти партнерів, які не можна витрачати на війну.
Також відомство зазначало, що ці гроші переспрямують із тих програм відомства та інших міністерств, в яких виділені кошти не встигають освоїти до кінця року. 27 листопада стало відомо, що Кабмін перерозподілив 3,86 млрд грн з програм підтримки бізнесу та розмінування на Національний кешбек та єПідтримку.
- Президент 25 жовтня пообіцяв видати кожному українцю по 1000 грн для того, щоб підтримати населення у зимовий період. Уряд прогнозує, що до програми приєднається до 15 млн осіб. Тобто для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн.
- 29 листопада петиція з вимогою до Зеленського переглянути програму єПідтримки зібрала необхідну кількість підписів і тепер розглядатиметься.