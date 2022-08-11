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За два дня самолет-разведчик РФ дважды входил в зону действия ПВО Аляски

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 01:31
За два дня самолет-разведчик РФ дважды входил в зону действия ПВО Аляски - Фото
Российский самолет-разведчик А-50 (Иллюстративное фото: EPA)

9 и 10 августа силы воздушно-космической обороны США зафиксировали два случая захода российского самолета-разведчика в зону действия противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщает в Twitter Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

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"В двух отдельных случаях за последние два дня NORAD в регионе Аляски обнаружил, отследил и идентифицировал российский самолет-разведчик, входящий и действующий в пределах ПВО Аляски. Российский самолет не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", – говорится в сообщении.

Наталия Медведева
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аляска norad самолет-разведчик
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