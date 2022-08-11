За два дня самолет-разведчик РФ дважды входил в зону действия ПВО Аляски

9 и 10 августа силы воздушно-космической обороны США зафиксировали два случая захода российского самолета-разведчика в зону действия противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщает в Twitter Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В двух отдельных случаях за последние два дня NORAD в регионе Аляски обнаружил, отследил и идентифицировал российский самолет-разведчик, входящий и действующий в пределах ПВО Аляски. Российский самолет не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", – говорится в сообщении.

9 августа вечером российский вертолет Ми-8 несанкционированно пересек воздушное пространство Эстонии в районе пограничного пункта Койдула.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.