UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За коррупцию будут судить правоохранителя, выбросившего деньги во время задержания

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 15:43
За коррупцию будут судить правоохранителя, выбросившего деньги во время задержания - Фото
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что в Одесской области будут судить правоохранителя, которого обвиняют в коррупции. ГБР утверждает, что он пытался избавиться от денег во время задержания, когда хотел убежать от правоохранителей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, подозреваемый способствовал "заключению соглашений следователей с подозреваемыми по определению им наказания в виде штрафа вместо лишения свободы".

Ведомство пишет, что подозреваемый требовал взятку за такое "соглашение" от жителя Одесской области, подозреваемого в незаконном выращивании и распространении наркотиков. Тот должен был получить реальный срок заключения.

ГБР утверждает, что во время задержания чиновник пытался избавиться от взятки: он выбросил деньги через окно автомобиля, когда "убегал от правоохранителей".

Отмечается, что досудебное расследование завершено и обвинительный акт передан в суд.

Подозреваемому предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.

По санкции статьи, он может получить наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

Фото: ДБР

Фото: ДБР
  • 24 мая 2023 года в Черкассах была арестована торговая база, владелец которой поставляет продукты российским силовикам.

Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве. Судья находится под стражей, заявили в ГБР

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупцияодесская областьдбр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 