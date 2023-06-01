За коррупцию будут судить правоохранителя, выбросившего деньги во время задержания

Государственное бюро расследований сообщило, что в Одесской области будут судить правоохранителя, которого обвиняют в коррупции. ГБР утверждает, что он пытался избавиться от денег во время задержания, когда хотел убежать от правоохранителей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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По данным следствия, подозреваемый способствовал "заключению соглашений следователей с подозреваемыми по определению им наказания в виде штрафа вместо лишения свободы".

Ведомство пишет, что подозреваемый требовал взятку за такое "соглашение" от жителя Одесской области, подозреваемого в незаконном выращивании и распространении наркотиков. Тот должен был получить реальный срок заключения.

ГБР утверждает, что во время задержания чиновник пытался избавиться от взятки: он выбросил деньги через окно автомобиля, когда "убегал от правоохранителей".

Отмечается, что досудебное расследование завершено и обвинительный акт передан в суд.

Подозреваемому предъявлены обвинения в получении неправомерной выгоды.

По санкции статьи, он может получить наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

24 мая 2023 года в Черкассах была арестована торговая база, владелец которой поставляет продукты российским силовикам.



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