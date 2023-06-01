За корупцію судитимуть правоохоронця, який викинув гроші під час затримання

Державне бюро розслідувань повідомило, що на Одещині судитимуть правоохоронця, якого звинувачують в корупції. ДБР стверджує, що він намагався позбутися грошей під час затримання, коли хотів втекти від правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними слідства, підозрюваний сприяв "укладенню угод слідчих з підозрюваними щодо визначення їм покарання у вигляді штрафу, замість позбавлення волі".

Відомство пише, що підозрюваний вимагав хабар за таку "угоду" від мешканця Одещини, якого підозрювали у незаконному вирощуванні та розповсюдженні наркотиків. Той мав отримати реальний термін ув'язнення.

ДБР стверджує, що під час затримання посадовець намагався позбутись хабаря: він викинув гроші через вікно автівки, коли "втікав від правоохоронців".

Зазначається, що досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт передано до суду.

Підозрюваному висунуто обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди.

За санкцією статті, він може отримати покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

24 травня 2023 року у Черкасах заарештували торгову базу, власник якої постачає продукти російським силовикам.

Читайте також: Смертельна ДТП у Києві. Суддя перебуває під вартою, заявили в ДБР

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.