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За корупцію судитимуть правоохоронця, який викинув гроші під час затримання

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01.06.2023, 15:43
За корупцію судитимуть правоохоронця, який викинув гроші під час затримання - Фото
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що на Одещині судитимуть правоохоронця, якого звинувачують в корупції. ДБР стверджує, що він намагався позбутися грошей під час затримання, коли хотів втекти від правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, підозрюваний сприяв "укладенню угод слідчих з підозрюваними щодо визначення їм покарання у вигляді штрафу, замість позбавлення волі".

Відомство пише, що підозрюваний вимагав хабар за таку "угоду" від мешканця Одещини, якого підозрювали у незаконному вирощуванні та розповсюдженні наркотиків. Той мав отримати реальний термін ув'язнення.

ДБР стверджує, що під час затримання посадовець намагався позбутись хабаря: він викинув гроші через вікно автівки, коли "втікав від правоохоронців".

Зазначається, що досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт передано до суду.

Підозрюваному висунуто обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди.

За санкцією статті, він може отримати покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.

Фото: ДБР

Фото: ДБР
  • 24 травня 2023 року у Черкасах заарештували торгову базу, власник якої постачає продукти російським силовикам.

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Артем Джеріпа
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ДБРкорупціяОдещина
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