За корупцію судитимуть правоохоронця, який викинув гроші під час затримання
Державне бюро розслідувань повідомило, що на Одещині судитимуть правоохоронця, якого звинувачують в корупції. ДБР стверджує, що він намагався позбутися грошей під час затримання, коли хотів втекти від правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні відомства.
За даними слідства, підозрюваний сприяв "укладенню угод слідчих з підозрюваними щодо визначення їм покарання у вигляді штрафу, замість позбавлення волі".
Відомство пише, що підозрюваний вимагав хабар за таку "угоду" від мешканця Одещини, якого підозрювали у незаконному вирощуванні та розповсюдженні наркотиків. Той мав отримати реальний термін ув'язнення.
ДБР стверджує, що під час затримання посадовець намагався позбутись хабаря: він викинув гроші через вікно автівки, коли "втікав від правоохоронців".
Зазначається, що досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт передано до суду.
Підозрюваному висунуто обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди.
За санкцією статті, він може отримати покарання у вигляді до 8 років позбавлення волі.
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