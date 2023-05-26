Смертельна ДТП у Києві. Суддя перебуває під вартою, заявили в ДБР

Суддя, який у ніч на 26 травня збив на смерть 23-річного бійця Нацгвардії, перебуває під вартою. Про це LIGA.net розповіли у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Раніше в Офісі генпрокурора заявили, що повідомили судді про підозру і скерували звернення до Вищої ради правосуддя з поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

Судді загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом від п'яти до десяти років.

ДОВІДКА. У прокуратурі не називають імені судді, але раніше співрозмовник . У прокуратурі не називають імені судді, але раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів , що йдеться про голову Макарівського районного суду Олексія Тандира.

Близько опівночі 26 травня в Києві суддя збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпості.

Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дозволяє затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя.

Джерело Суспільного в НГУ повідомило, що ДТП сталася на блокпосту на заїзді до Києва з боку Житомира, коли нацгвардієць вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя нібито відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що загинув 23-річний боєць Нацгвардії Вадим Бондаренко.

26 травня суд надав дозвіл на примусову перевірку на алкогольне або наркотичне сп'яніння судді.

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