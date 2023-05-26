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Смертельна ДТП на блокпості в Києві. Судді повідомили про підозру

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 19:50
Смертельна ДТП на блокпості в Києві. Судді повідомили про підозру - Фото
ДТП (Фото: Київська прокуратура)

Правоохоронці повідомили про підозру судді, який у ніч на 26 травня збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії. Про це заявили в Офісі генерального прокурора.

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Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

"Повідомлено про підозру голові райсуду Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння", – вказали в ОГП.

Фігуранту загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом на термін від п'яти до десяти років.

Раніше 26 травня суд задовольнив клопотання прокуратури та надав дозвіл на примусову перевірку на алкогольне або наркотичне сп'яніння судді.

ДОВІДКА. У прокуратурі не називають імені судді, але раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів, що мовиться про голову Макарівського районного суду Олексія Тандира.
  • Близько опівночі 26 травня в Києві суддя збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпості.
  • Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дозволяє затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя.
  • Джерело Суспільного в НГУ повідомило, що ДТП сталася на блокпосту на заїзді до Києва з боку Житомира, коли нацгвардієць вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя нібито відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.
  • Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що загинув 23-річний боєць Нацгвардії Вадим Бондаренко.
Олег Васьків
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