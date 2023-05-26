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Смертельное ДТП на блокпоста в Киеве. Судьи сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 19:50
Смертельное ДТП на блокпоста в Киеве. Судьи сообщили о подозрении - Фото
ДТП (Фото: Киевская прокуратура)

Правоохранители сообщили о подозрении судьи, который в ночь на 26 мая сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора.

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Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

"Сообщено о подозрении председателю одного из райсудов Киевской области по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения", – указали в ОГП.

Фигуранту грозит от пяти до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортом на срок от пяти до десяти лет.

Ранее 26 мая суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил разрешение на принудительную проверку на алкогольное или наркотическое опьянение судьи.

Новость дополняется...

Олег Васькив
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дтпподозрениесудьяОфис генпрокурора
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