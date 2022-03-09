За последние двое суток ВС ВСУ уничтожили восемь воздушных целей врага

За последние двое суток 8-9 марта средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ уничтожено по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения операции Объединенных сил и в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба командования ВС ВСУ.

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Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили четыре штурмовика Су-25, два вертолета российских оккупантов и сбили две крылатые ракеты.

Штурмовики и бомбардировщики ВС по разным стратегическим направлениям продолжают поддерживать действия Сухопутных войск и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники.

По оперативным подсчетам, за время войны уничтожено вражеской авиатехники: самолетов – 56, вертолетов – 82 единицы.

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Вадим Ребрина

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