За прошедшие сутки ВС ВСУ уничтожили три самолета российских оккупантов
Противовоздушная оборона ВСУ сегодня уничтожила еще три самолета российских оккупантов: Су-30СМ, Су-34 и Су-25. Потери по вертолетам врага уточняются. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил
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Также вчера экипажи тактической авиации ВСУ традиционно наносили удары по наземным целям во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и другими составляющими Сил обороны.
"Призываем русский и белорусский народ проснуться от спячки и, наконец, снять кровавые очки пропаганды кремля! Война уже коснулась каждого из вас! Фюрер в бункере ждет "новичка", – говорится в сообщении.
Оккупанты ввели на территорию Украины большую часть созданной для наступления группировки. Из 117 укомплектованных и снаряженных батальонных тактических групп на территории РФ остаются не больше шести. Морально-психологическое состояние этих подразделений – на низком уровне, говорится в оперативной информации Минобороны по состоянию на 00:00 3 марта.
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