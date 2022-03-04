Оккупанты использовали большую часть наступательной группировки — сводка Минобороны

Оккупанты ввели на территорию Украины большую часть созданной для наступления группировки. Из 117 укомплектованных и снаряженных батальонных тактических групп на территории РФ остаются не больше шести. Морально-психологическое состояние этих подразделений – на низком уровне, говорится в оперативной информации Минобороны по состоянию на 00:00 3 марта.

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Оккупационные войска, терпящие потери при продвижении в глубь территории Украины, начали действовать более коварно, продолжают дерзко нарушать нормы международного гуманитарного права, используя жилые дома для размещения стоянок техники и оборудования огневых позиций, а также военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси. Они наносят ракетно-бомбовые удары по критической инфраструктуре, жилым массивам крупных городов.

Противник медлит с высадкой десанта в районе Одесса – Залив, проводя демонстрационные действия с целью оттягивания части сил украинских защитников на указанное направление, говорится в сообщении.

По данным Минобороны, для осуществления ракетных ударов по объектам на нашей территории российские захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса Калибр, предназначавшийся для наступательной операции в Украине. В настоящее время противником производится пополнение запасов.

В течение дня враг не добился существенных успехов в продвижении вперед и сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций, отмечается в сводке.

Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем столкнулись с украинскими защитниками и потеряли во время боя около 20 единиц техники, потери личного состава уточняются.

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Вадим Ребрина

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