Россия будет отвечать за ракетный удар по Бабьему Яру – Зеленский

1 марта 2022 года Россия совершила "преступление против истории, против человечности, против Киева и Украины", нанеся ракетный удар по Бабьему Яру, заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Через десятилетия после трагедии Бабьего Яра эта земля и эта память подверглись новому издевательству. Российские террористы ударили ракетами. 1 марта 2022 года было совершено это российское преступление против истории, против человечности, против Киева и Украины", – написал Зеленский.

Он сказал, что государство-террорист будет привлечено "к полной ответственности за его геноцидную войну".

"Каждый убийца, террорист и палач будут отвечать перед судом. Историческая справедливость будет восстановлена. Жизнь и Украина победят!", – заявил президент.

1 марта 2022 года Россия ударила по Бабьему Яру – месту в Киеве, где во времена второй мировой войны нацисты массово убивали людей. Погибли пять человек.

Президент Зеленский в тот же день призвал мировое сообщество к осуждению российского террора, заявив, что "история повторяется".

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.