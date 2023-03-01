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Россия будет отвечать за ракетный удар по Бабьему Яру – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 15:54
Россия будет отвечать за ракетный удар по Бабьему Яру – Зеленский - Фото
Фото - Telegram Zelenskiy / Official

1 марта 2022 года Россия совершила "преступление против истории, против человечности, против Киева и Украины", нанеся ракетный удар по Бабьему Яру, заявил президент Владимир Зеленский.

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"Через десятилетия после трагедии Бабьего Яра эта земля и эта память подверглись новому издевательству. Российские террористы ударили ракетами. 1 марта 2022 года было совершено это российское преступление против истории, против человечности, против Киева и Украины", – написал Зеленский.

Он сказал, что государство-террорист будет привлечено "к полной ответственности за его геноцидную войну".

"Каждый убийца, террорист и палач будут отвечать перед судом. Историческая справедливость будет восстановлена. Жизнь и Украина победят!", – заявил президент.

Фото – Telegram Zelenskiy / Official
  • 1 марта 2022 года Россия ударила по Бабьему Яру – месту в Киеве, где во времена второй мировой войны нацисты массово убивали людей. Погибли пять человек. 
  • Президент Зеленский в тот же день призвал мировое сообщество к осуждению российского террора, заявив, что "история повторяется".
Сергій Бережний
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Бабий Яр Владимир Зеленский война ракетный удар годовщина
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