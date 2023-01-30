UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За семь месяцев визы в Украину получили 12 россиян

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 12:39
За семь месяцев визы в Украину получили 12 россиян - Фото
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)

За семь месяцев, в течение которых в Украине действует визовый режим для россиян, визы получили только 12 граждан РФ. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По моей информации, всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано гражданам РФ", – сказал Демченко.

Он отметил, что "почти все" из 12 россиян въехали в Украину. Преимущественно это были женщины, дети или люди пожилого возраста, которые получили визу и направлялись в Украину "по гуманитарным причинам" – для воссоединения с семьей или к своим близким.

  • 17 июня 2022 года Кабмин отменил безвиз для граждан РФ, и с 1 июля россияне, у которых нет вида на жительство в Украине или заблаговременно открытой визы, не могут попасть в Украину.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визовый режим гпсу виза андрей демченко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 