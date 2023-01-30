За семь месяцев визы в Украину получили 12 россиян
30.01.2023, 12:39
Паспорт гражданина России (фото - duma.gov.ua)
За семь месяцев, в течение которых в Украине действует визовый режим для россиян, визы получили только 12 граждан РФ. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
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"По моей информации, всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано гражданам РФ", – сказал Демченко.
Он отметил, что "почти все" из 12 россиян въехали в Украину. Преимущественно это были женщины, дети или люди пожилого возраста, которые получили визу и направлялись в Украину "по гуманитарным причинам" – для воссоединения с семьей или к своим близким.
- 17 июня 2022 года Кабмин отменил безвиз для граждан РФ, и с 1 июля россияне, у которых нет вида на жительство в Украине или заблаговременно открытой визы, не могут попасть в Украину.
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