За семь месяцев визы в Украину получили 12 россиян

За семь месяцев, в течение которых в Украине действует визовый режим для россиян, визы получили только 12 граждан РФ. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"По моей информации, всего с момента, когда такие изменения были внесены, 12 виз было выдано гражданам РФ", – сказал Демченко.

Он отметил, что "почти все" из 12 россиян въехали в Украину. Преимущественно это были женщины, дети или люди пожилого возраста, которые получили визу и направлялись в Украину "по гуманитарным причинам" – для воссоединения с семьей или к своим близким.

17 июня 2022 года Кабмин отменил безвиз для граждан РФ, и с 1 июля россияне, у которых нет вида на жительство в Украине или заблаговременно открытой визы, не могут попасть в Украину.

Оксана Житнюк

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