За шесть лет есть более 1500 уголовных дел по КГГА, приговоров только четыре – Кличко

КГГА (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Правоохранители начали более 1500 уголовных дел в отношении чиновников Киевской городской государственной администрации с 2019 года, однако в настоящее время есть только четыре обвинительных приговора, заявил глава КГГА и мэр столицы Виталий Кличко.

"С 2019 по конец весны 2025 года правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. Из них за 2025 год уже почти 80. С 2019 года в администрации провели более 1200 обысков (и продолжают это делать, во многих подразделениях по кругу), изъяли тонны документов, вручили более 300 подозрений", – утверждает политик.

По его данным, сейчас по этим делам было только четыре обвинительных приговора, которые вступили в законную силу.

Также он прокомментировал подозрения руководителю транспортного департамента КГГА Руслану Кандибору и экс-секретарю городского совета столицы Владимиру Бондаренко.

Первого правоохранители подозревают в служебной халатности, которая привела к аварии в столичном метро в 2023 году. Кличко утверждает, что экспертизы показали нарушения при проектировании и строительстве этого участка тоннеля в 2008-2010 годах, когда Кандибора еще не было в должности, а работы по содержанию и эксплуатации объекта выполнялись в полном объеме.

Насчет второго экс-чиновника, следствие утверждает, что тот начислял и выплатил 690 000 грн зарплаты одному из чиновников КГГА, который мобилизовался и получал денежное обеспечение как военный. Правоохранители заявляют, что мобилизованный фактически уклонился от службы благодаря ходатайству фигуранта в столичную военную администрацию.

Мэр утверждает, что мобилизованный – депутат от Европейской солидарности и управляющий делами Киевсовета Игорь Хацевич – вернул зарплату в бюджет, а средства по месту несения службы не получал.

Политик считает, что эти дела "свидетельствует о том, что политическое давление на городскую власть усиливается".