За шість років є понад 1500 кримінальних справ щодо КМДА, вироків лише чотири – Кличко

КМДА (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Правоохоронці почали більш ніж 1500 кримінальних справ стосовно чиновників Київської міської державної адміністрації з 2019 року, проте на цей час є лише чотири обвинувальних вироки, заявив глава КМДА та мер столиці Віталій Кличко.

"З 2019 по кінець весни 2025 року правоохоронні органи розпочали понад 1500 кримінальних проваджень відносно співробітників КМДА та структурних підрозділів. Із них за 2025 рік вже майже 80. Із 2019 року в адміністрації провели понад 1200 обшуків (і продовжують це робити, в багатьох підрозділах по колу), вилучили тонни документів, вручили більше 300 підозр", – стверджує політик.

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З його даними, наразі у цих справах було лише чотири обвинувальні вироки, які набрали законної сили.

Також він прокоментував підозри керівнику транспортного департаменту КМДА Руслану Кандибору та екссекретарю міської ради столиції Володимиру Бондаренко.

Першого правоохоронці підозрюють у службовій недбалості, що призвела до аварії в столичному метро у 2023 році. Кличко стверджує, що експертизи показали порушення під час проєктування та будівництва цієї ділянки тунелю у 2008-2010 роках, коли Кандибора ще не було на посаді, а роботи з утримання та експлуатації об'єкту виконувались у повному обсязі.

Щодо другого експосадовця, слідство стверджує, що той нараховував і виплатив 690 000 грн зарплати одному з чиновників КМДА, який мобілізувався і отримував грошове забезпечення як військовий. Правоохоронці заявляють, що мобілізований фактично ухилився від служби завдяки клопотанню фігуранта до столичної військової адміністрації.

Мер стверджує, що мобілізований – депутат від Європейської солідарності і керуючий справами Київради Ігор Хацевич – повернув зарплату до бюджету, а кошти за місцем несення служби не отримував.

Політик вважає, що ці справи "свідчить про те, що політичний тиск на міську владу посилюється".