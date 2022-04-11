За сутки 10 апреля уничтожены самолет, четыре вертолета российских оккупантов
11.04.2022, 01:09
Фото: ВС ВСУ
10 апреля противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ уничтожила 11 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ликвидирована такая техника россиян:
- один самолет (Су-34);
- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
- три беспилотных летательных аппарата (ОТР);
- три крылатых ракеты (Х-59).
Истребители ВС ВСУ продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывают ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.
Читайте также: Под Харьковом ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники: двигались в сторону Изюма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии