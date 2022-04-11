За сутки 10 апреля уничтожены самолет, четыре вертолета российских оккупантов

10 апреля противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ уничтожила 11 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ликвидирована такая техника россиян:

- один самолет (Су-34);

- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);

- три беспилотных летательных аппарата (ОТР);

- три крылатых ракеты (Х-59).

Истребители ВС ВСУ продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывают ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые 10 апреля нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов.

Читайте также: Под Харьковом ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники: двигались в сторону Изюма

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.