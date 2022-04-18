За сутки 17 апреля ВСУ поразили пять воздушных целей оккупантов: самолет, вертолеты, БПЛА

За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск поражены пять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Уничтожена такая техника врага:

- 1 самолет (истребитель типа "Су");

- 3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);

- 1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Российские оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные города.

Истребители Воздушных Сил продолжают патрулировать воздушное пространство и обеспечивать авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов.

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Наталия Медведева

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