За сутки 17 апреля ВСУ поразили пять воздушных целей оккупантов: самолет, вертолеты, БПЛА
18.04.2022, 00:21
Фото: ВС ВСУ
За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск поражены пять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Уничтожена такая техника врага:
- 1 самолет (истребитель типа "Су");
- 3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);
- 1 БПЛА ОТР (Орлан-10).
Российские оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные города.
Истребители Воздушных Сил продолжают патрулировать воздушное пространство и обеспечивать авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов.
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