UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За сутки 17 апреля ВСУ поразили пять воздушных целей оккупантов: самолет, вертолеты, БПЛА

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 00:21
За сутки 17 апреля ВСУ поразили пять воздушных целей оккупантов: самолет, вертолеты, БПЛА - Фото
Фото: ВС ВСУ

За сутки 17 апреля подразделениями ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск поражены пять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уничтожена такая техника врага: 

- 1 самолет (истребитель типа "Су");

- 3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);

- 1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Российские оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные города.

Истребители Воздушных Сил продолжают патрулировать воздушное пространство и обеспечивать авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов.

Читайте также: Донбасс. ВСУ отбили 12 атак оккупантов. Уничтожили два вертолета и много техники

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вс всу потери врага
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 