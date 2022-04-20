За сутки 19 апреля ПВО поразили девять воздушных целей оккупантов, среди них Су-34 и Ка-52

19 апреля противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск ВСУ поразила девять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Как отмечается, на восточном и южном фронтах вражеские воздушные цели уничтожают подразделения ПВО всех сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства – зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, зенитные установки и другие средства поражения.

За сутки 19 апреля украинские ПВО поразили такую технику россиян:

- 1 самолет (предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34);

- 1 вертолет (Ка-52);

- 5 БпЛА (ОТР "Орлан-10");

- 1 крылатую ракету;

– 1 БпЛА (S-100).

Авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает выполнять специальные задания, охраняет воздушное пространство и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.

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Наталия Медведева

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