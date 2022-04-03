За сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили два самолета оккупантов
03.04.2022, 01:14
Фото: ВС ВСУ
2 апреля Воздушные Силы ВСУ поразили восемь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook командование ВС ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки ВС ВСУ уничтожили такую технику армии России:
- 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);
- 1 вертолет;
– 1 БпЛА (ОТР);
- 4 крылатых ракеты.
Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению российских войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии