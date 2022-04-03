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За сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили два самолета оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 01:14
За сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили два самолета оккупантов - Фото
Фото: ВС ВСУ

2 апреля Воздушные Силы ВСУ поразили восемь воздушных целей российских оккупантов.  Об этом сообщает в Facebook командование ВС ВСУ.

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За сутки ВС ВСУ уничтожили такую технику армии России:

- 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);

- 1 вертолет;

– 1 БпЛА (ОТР);

- 4 крылатых ракеты.

Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению российских войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.

Наталия Медведева
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