За сутки Воздушные Силы ВСУ уничтожили два самолета оккупантов

2 апреля Воздушные Силы ВСУ поразили восемь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook командование ВС ВСУ.

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За сутки ВС ВСУ уничтожили такую технику армии России:

- 2 самолета (предварительно истребители-бомбардировщики Су-34);

- 1 вертолет;

– 1 БпЛА (ОТР);

- 4 крылатых ракеты.

Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплению российских войск, колоннам техники, логистическим центрам и живой силе оккупантов.

Наталия Медведева

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