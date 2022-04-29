За сутки ВСУ поразили 15 воздушных целей оккупантов: самолет, ракеты и много беспилотников
За сутки 28 апреля Вооруженные силы Украины поразили 15 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, враг наращивает силы и средства как на земле, так и на небе, участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования.
В течение суток сбито пять ракет – типа "Калибр" и типа "Х".
Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили семь беспилотников "Орлан-10" и два – неустановленного типа.
В Харьковской области зенитное ракетное подразделение ВС ВСУ сбило очередной истребитель-бомбардировщик Су-34.
Всего за сутки 28 апреля поражено 15 воздушных целей:
- 1 самолет (Су-34);
- 5 крылатых ракет;
– 9 БпЛА.
Авиация ВС ВСУ продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины: транспортные перевозки, прикрытие ударных групп штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят огневые поражения по позициям оккупационных войск.
Читайте также: ВСУ на Донбассе сбили вражеский самолет и отбили девять атак оккупантов – ООС
Комментарии