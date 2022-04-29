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За сутки ВСУ поразили 15 воздушных целей оккупантов: самолет, ракеты и много беспилотников

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 01:28
За сутки ВСУ поразили 15 воздушных целей оккупантов: самолет, ракеты и много беспилотников - Фото
Уничтоженный самолет российских оккупантов (Иллюстративное фото: ВС ВСУ)

За сутки 28 апреля Вооруженные силы Украины поразили 15 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как отмечается, враг наращивает силы и средства как на земле, так и на небе, участились авиационные удары, пуски крылатых ракет авиационного и морского базирования.

В течение суток сбито пять ракет – типа "Калибр" и типа "Х".

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили семь беспилотников "Орлан-10" и два – неустановленного типа.

В Харьковской области зенитное ракетное подразделение ВС ВСУ сбило очередной истребитель-бомбардировщик Су-34.

Всего за сутки 28 апреля поражено 15 воздушных целей:

- 1 самолет (Су-34);

- 5 крылатых ракет;

– 9 БпЛА.

Авиация ВС ВСУ продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины: транспортные перевозки, прикрытие ударных групп штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят огневые поражения по позициям оккупационных войск.

Читайте также: ВСУ на Донбассе сбили вражеский самолет и отбили девять атак оккупантов – ООС

Наталия Медведева
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