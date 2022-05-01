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За сутки ВСУ поразили девять воздушных целей оккупантов, среди них два штурмовика Су-25

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 00:10
За сутки ВСУ поразили девять воздушных целей оккупантов, среди них два штурмовика Су-25 - Фото
Фото: ВС ВСУ

За сутки 30 апреля Вооруженные Силы Украины поразили девять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Противовоздушная оборона украинской армии уничтожила два штурмовика Су-25 и семь БПЛА.

"Приятно, что эффективнее работает противовоздушная оборона Сухопутных войск. ПЗРК, как отечественного, так и иностранного производства, осваивают все больше бойцов", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ уточнили, что Су-25 оккупантов сбили из переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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Наталия Медведева
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