За сутки ВСУ уничтожили 240 оккупантов, девять танков, самолет, 46 ракет – потери России

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 11 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 63 110 военнослужащих. Только за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 46 крылатых ракет, 13 ББМ, девять танков и 17 беспилотников оперативно-тактического уровня, говорится в сводке.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 11 октября включительно:

личного состава – около 63 110 человек (+240 за прошедшие сутки);

танков – 2504 единиц (+9);

боевых бронированных машин – 5162 (+13);

артиллерийских систем – 1496 (+10);

РСЗО – 353 (-);

средств ПВО – 181 (-);

самолетов – 268 (+1);

вертолетов – 235 (-);

автотехники и автоцистерн – 3916 (+8);

кораблей/катеров – 15 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17);

спецтехники – 136 (-);

крылатых ракет – 295 (+46).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

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Наталія Медведєва

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