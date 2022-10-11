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За сутки ВСУ уничтожили 240 оккупантов, девять танков, самолет, 46 ракет – потери России

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 09:41
За сутки ВСУ уничтожили 240 оккупантов, девять танков, самолет, 46 ракет – потери России - Фото
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 11 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 63 110 военнослужащих. Только за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 46 крылатых ракет, 13 ББМ, девять танков и 17 беспилотников оперативно-тактического уровня, говорится в сводке.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 11 октября включительно:

личного состава – около 63 110 человек (+240 за прошедшие сутки);
танков – 2504 единиц (+9);
боевых бронированных машин – 5162 (+13);
артиллерийских систем – 1496 (+10);
РСЗО – 353 (-);
средств ПВО – 181 (-);
самолетов – 268 (+1);
вертолетов – 235 (-);
автотехники и автоцистерн – 3916 (+8);
кораблей/катеров – 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17);
спецтехники – 136 (-);
крылатых ракет – 295 (+46).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

За сутки ВСУ уничтожили 240 оккупантов, девять танков, самолет, 46 ракет – потери России

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Наталія Медведєва
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война потери генштаб
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