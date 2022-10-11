За сутки ВСУ уничтожили 240 оккупантов, девять танков, самолет, 46 ракет – потери России
По подтвержденным данным Генерального штаба, на 11 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 63 110 военнослужащих. Только за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны вывели из строя 46 крылатых ракет, 13 ББМ, девять танков и 17 беспилотников оперативно-тактического уровня, говорится в сводке.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Общие боевые потери врага с 24 февраля по 11 октября включительно:
личного состава – около 63 110 человек (+240 за прошедшие сутки);
танков – 2504 единиц (+9);
боевых бронированных машин – 5162 (+13);
артиллерийских систем – 1496 (+10);
РСЗО – 353 (-);
средств ПВО – 181 (-);
самолетов – 268 (+1);
вертолетов – 235 (-);
автотехники и автоцистерн – 3916 (+8);
кораблей/катеров – 15 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17);
спецтехники – 136 (-);
крылатых ракет – 295 (+46).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.
Читайте также: Генштаб отчитался об ударах под Херсоном. И не видит ударных группировок в Беларуси
Комментарии