За Украину сражаются более 350 осужденных, один представлен к ордену посмертно – Минюст
С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие осужденные украинцы выразили желание воевать против оккупантов. Об этом сообщает Министерство юстиции.
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Как отмечается, осужденным для того, чтобы присоединиться в обороне Украины, необходимо пройти процедуру освобождения по закону.
С начала война президент Владимир Зеленский подписал три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины.
Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в ВСУ по статье 616 УИК Украины и пользуются этой возможностью.
"Уже есть примеры героизма при защите Родины осужденными. Но, к сожалению, есть и потери", – написали в Минюсте.
В министерстве рассказали истории двух бывших осужденных, отдавших жизнь за Родину.
Киевлянин и житель Житомирской области отбывали наказание в одном из учреждений центрального региона. Оба были освобождены на основании указа президента о помиловании.
В военкомате, куда они обратились, им определены военные подразделения для несения службы.
Оба погибли в боях с российскими захватчиками.
"За проявленную доблесть один из наших героев представлен к государственной награде "За мужество" посмертно", – сообщили в Минюсте.
В министерстве подчеркивают, что от осужденных продолжают поступать ходатайства о желании воевать в рядах ВСУ, для желающий подготовили соответствующие разъяснения.
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