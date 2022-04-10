За Украину сражаются более 350 осужденных, один представлен к ордену посмертно – Минюст

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие осужденные украинцы выразили желание воевать против оккупантов. Об этом сообщает Министерство юстиции.

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Как отмечается, осужденным для того, чтобы присоединиться в обороне Украины, необходимо пройти процедуру освобождения по закону.

С начала война президент Владимир Зеленский подписал три указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины.

Заключенные получили право обращаться в прокуратуру и суд об освобождении из-под стражи для службы в ВСУ по статье 616 УИК Украины и пользуются этой возможностью.

"Уже есть примеры героизма при защите Родины осужденными. Но, к сожалению, есть и потери", – написали в Минюсте.

В министерстве рассказали истории двух бывших осужденных, отдавших жизнь за Родину.

Киевлянин и житель Житомирской области отбывали наказание в одном из учреждений центрального региона. Оба были освобождены на основании указа президента о помиловании.

В военкомате, куда они обратились, им определены военные подразделения для несения службы.

Оба погибли в боях с российскими захватчиками.

"За проявленную доблесть один из наших героев представлен к государственной награде "За мужество" посмертно", – сообщили в Минюсте.

В министерстве подчеркивают, что от осужденных продолжают поступать ходатайства о желании воевать в рядах ВСУ, для желающий подготовили соответствующие разъяснения.

Наталия Медведева

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