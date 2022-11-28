За время полномасштабной войны погибла 101 военнослужащая, более 100 ранены – Резников

За время полномасштабной войны в Украине погибла 101 военнослужащая, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на шестом Украинском женском конгрессе.

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По словам министра, в настоящее время 59 786 женщин служат в Вооруженных Силах Украины, из них 41 000 – военнослужащие, почти 18 000 – гражданские.

Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5000 женщин, из которых примерно 10% вступили в Силы теробороны.

С 24 февраля 2022 года погибла 101 женщина-военнослужащая, 50 пропали без вести, ранены – более 100.

Резников сообщил, что более 350 женщин-военнослужащих отмечены наградами.

Две военнослужащие удостоены звания Герой Украины (посмертно) – это Инна Дереусова и Екатерина Ступницкая.

7 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о добровольном военном учете для женщин.

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Наталія Медведєва

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