За время полномасштабной войны погибла 101 военнослужащая, более 100 ранены – Резников
За время полномасштабной войны в Украине погибла 101 военнослужащая, еще более 100 получили ранения. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на шестом Украинском женском конгрессе.
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По словам министра, в настоящее время 59 786 женщин служат в Вооруженных Силах Украины, из них 41 000 – военнослужащие, почти 18 000 – гражданские.
Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5000 женщин, из которых примерно 10% вступили в Силы теробороны.
С 24 февраля 2022 года погибла 101 женщина-военнослужащая, 50 пропали без вести, ранены – более 100.
Резников сообщил, что более 350 женщин-военнослужащих отмечены наградами.
Две военнослужащие удостоены звания Герой Украины (посмертно) – это Инна Дереусова и Екатерина Ступницкая.
- 7 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о добровольном военном учете для женщин.
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