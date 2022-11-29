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За время войны в Украине США и Россия лишь раз использовали горячую линию связи – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 12:51
За время войны в Украине США и Россия лишь раз использовали горячую линию связи – Reuters - Фото
Марк Милли (Фото: EPA)

Линия экстренной связи, созданная между Вооруженными силами США и РФ в начале полномасштабного вторжения России в Украину, с тех пор использовалась только один раз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США.

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В марте Пентагон и минобороны РФ создали канал связи для "предотвращения ошибок, нарушений и эскалаций" – его регулярно тестируют, но по прямому назначению, как пишет Reuters, использовали только один раз. Линия экстренной связи соединяет Европейское командование Вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной России.

Чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты инициировали звонок по этой линии "деконфликтинга", чтобы заявить о своей обеспокоенности по поводу российских военных операций вблизи критически важных объектов инфраструктуры в Украине.

Чиновник отказался сообщать подробности, но сказал, что линия спецсвязи не использовалась, когда 15 ноября в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека.

В Reuters предполагают, что во время экстренного звонка речь могла идти о действиях РФ на Запорожской АЭС или о планах российских оккупантов взорвать Каховскую дамбу.

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Наталія Медведєва
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