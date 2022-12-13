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За ядерное разоружение России выступают 50% украинцев – опрос

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 10:42
За ядерное разоружение России выступают 50% украинцев – опрос - Фото
Фото: Facebook Владимира Зеленского

Половина украинцев выступают за ядерное разоружение России как фактор сдерживания страны-агрессора от будущих нападений. Об этом свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг, проведенного по заказу общественной организации Transatlantic Dialogue Center.

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Как отмечается, наиболее поддерживаемыми среди украинцев мерами сдерживания России от будущих нападений являются вступление Украины в НАТО (61%) и лишение РФ ядерного оружия (50%).

Вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров о предоставлении вооружения Украине как методы сдерживания поддерживают по 34% опрошенных.

За подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии – всего 8%.

Как отмечается, среди украинцев выросло количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерного государства (с 47% – в 2019 году, до 53% – в 2022-м).

Опрос проводился 20-21 ноября среди 1000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%.

Читайте также: Украинцы готовы к материальным трудностям, чтобы через 10 лет Украина была в ЕС – опрос

Наталія Медведєва
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ядерное оружие опрос
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