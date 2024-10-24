Забужко: Распад России неотвратим, это вопрос только времени

Писательница говорит, что РФ может распасться в 2030 или даже в 2045 году – все зависит от человечества

Оксана Забужко (Фото: скрин видео)

Россия как государство распадется неотвратимо, вопрос только во времени. Такое мнение в интервью LIGA.net озвучила украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко.

"Понимаете, вопрос времени – распадется она неотвратимо. Это не то что оптимистично, это часть исторического процесса", — сказала она.

Забужко отметила, что Россия уже распадается и продолжается этот целое столетие. И процесс бы уже завершился, если бы ее "искусственно не содержали" в существующих сегодня границах. Она привела пример 1917-1918 годов прошлого века, когда от Российской империи начали "отваливаться первые куски" — отсоединились Финляндия, Польша и Балтийские страны.

С тех пор, по словам Забужко, "монстр все дряхлеет и дряхлеет". В 1991 году произошел эксцесс – "отвалилась" Украина, чего советская власть никак не ожидала. Также она напомнила, что в 2018 году после принятия российским диктатором Владимиром Путиным "языкового закона", делавшего необязательным изучение этнических языков других народов, в Татарстане и Уфе прошли массовые протесты. Однако западные журналисты не активно освещали это событие.

По словам писательницы, Украина не имеет права пропускать подобные события и должна была работать с так называемым "союзом свободных народов" РФ еще тогда.

"Распад России необратим по очень простой причине. Империя этого типа, архаическая империя этого типа, является экологически неадекватной экономике человечества в 21 веке. Все, точка... Она может распасться в 30-м году, а может, если все и дальше будут смотреть в потолок, ковыряться в ухе и притворяться, что их это не касается, в 45-м году", — подчеркнула Забужко, добавив, что в этом есть большая разница с точки зрения человеческой жизни.