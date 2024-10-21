Экс-глава ЦРУ: Путин не готов заплатить ту цену, которую пришлось бы за ядерный удар

Бывший министр обороны Леон Панетта выступает на съезде Демократической партии (Фото: EPA/TANNEN MAURY)

Если бы российский диктатор Владимир Путин решился применить ядерное оружие против Украины или тем более против НАТО, то заплатил бы очень высокую цену, к которой он не готов. Об этом рассказал в интервью LIGA.net бывший глава ЦРУ Леон Панетта.

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"Путин не просто тиран, а хулиган. Угрожает всем. Всегда так поступал. Единственное, что он понимает, – язык силы. Если бы решился применить ядерное оружие против Украины или тем более против НАТО, то заплатил бы очень высокую цену. Никто не скажет, какую. Но не уверен, что он готов ее платить", – сказал Панетта.

На фоне этого он считает, что главное для США – дать понять России, что они готовы применять военную силу против РФ по необходимости.

"США дали понять, что у них есть планы на разные версии развития событий. Путину не следует знать, что Штаты и НАТО сделают в ответ на то или иное действие", – добавил экс-глава ЦРУ.