Ексглава ЦРУ: Путін не готовий заплатити ту ціну, яку довелося б у разі ядерного удару
Якби російський диктатор Володимир Путін наважився застосувати ядерну зброю проти України чи тим паче проти НАТО, то заплатив би дуже високу ціну, до якої він не готовий. Про це розповів в інтерв’ю LIGA.net колишній глава ЦРУ Леон Панетта.
"Путін не просто тиран, а хуліган. Погрожує всім. Завжди так робив. Єдине, що він розуміє, – мова сили. Якби наважився застосувати ядерну зброю, проти України, чи тим паче проти НАТО, то заплатив би дуже високу ціну. Ніхто не скаже, яку. Але не впевнений, що він готовий її платити", – сказав Панетта.
На тлі цього він вважає, що головне для США – дати зрозуміти Росії, що вони готові застосовувати військову силу проти РФ в разі потреби.
"США дали зрозуміти, що мають плани на різні версії розвитку подій. Путіну не слід знати, що Штати і НАТО зроблять у відповідь на те чи інше", – додав ексглава ЦРУ.
- 29 вересня Зеленський заявив, що Путін має боятися застосовувати ядерну зброю, але ніхто не знає, що у нього в голові.
8 вересня стало відомо, що у 2022 році існував ризик застосування ядерної зброї Росією в Україні.
26 вересня в Євросоюзі заявили, що погрози Путіна застосовувати ядерну зброю проти неядерної країни не вплинуть на підтримку України.
30 вересня Єнс Столтенберг сказав, що не бачить змін в ядерній політиці Росії, які б вимагали реакції з боку НАТО.
- 11 жовтня новий генсек НАТО Марк Рютте закликав не реагувати на ядерні погрози Путіна та додав, що Альянс може відповісти "на будь-які загрози".