Ексглава ЦРУ: Путін не готовий заплатити ту ціну, яку довелося б у разі ядерного удару

Ексглава ЦРУ Леон Панетта вважає, що Путін не наважиться на ядерний удар

Колишній міністр оборони Леон Панетта виступає під час з’їзду Демократичної партії (Фото: EPA/TANNEN MAURY)

Якби російський диктатор Володимир Путін наважився застосувати ядерну зброю проти України чи тим паче проти НАТО, то заплатив би дуже високу ціну, до якої він не готовий. Про це розповів в інтерв’ю LIGA.net колишній глава ЦРУ Леон Панетта.

"Путін не просто тиран, а хуліган. Погрожує всім. Завжди так робив. Єдине, що він розуміє, – мова сили. Якби наважився застосувати ядерну зброю, проти України, чи тим паче проти НАТО, то заплатив би дуже високу ціну. Ніхто не скаже, яку. Але не впевнений, що він готовий її платити", – сказав Панетта.

На тлі цього він вважає, що головне для США – дати зрозуміти Росії, що вони готові застосовувати військову силу проти РФ в разі потреби.

"США дали зрозуміти, що мають плани на різні версії розвитку подій. Путіну не слід знати, що Штати і НАТО зроблять у відповідь на те чи інше", – додав ексглава ЦРУ.