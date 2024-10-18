Ексглава ЦРУ: Ми не вірили усьому, що говорив Путін. А дарма

Колишній очільник ЦРУ Панетта розповів, чому США бачили, що Путін хоче відновити СРСР, але не спробували його зупинити

Колишній міністр оборони США Леон Панетта виступає з промовою у Вашингтоні, 18 грудня 2012 року (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Для Центрального розвідувального управління США російський диктатор Володимир Путін завжди був ворогом, першочерговим інтересом якого було ослабити Штати, проте до його слів у спецслужбі була недовіра. Про це розповів в інтерв’ю LIGA.net ексдиректор ЦРУ і колишній міністр оборони США Леон Панетта.

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Він зазначив, що коли йшлося про Центрально-Східну Європу, Америку від часу встановлення вертикалі влади Путіна на початку 2000-х найбільше хвилювало, що він прийшов в Кремль, щоб відновити СРСР. У Штатах бачили, що диктатора РФ робить усе в цьому напрямку, каже Панетта.

Проте, за його словами, через недовіру ЦРУ до слів Путіна, США також не повірили йому 2008-го, коли той відкрито казав, що нападе на Україну, якщо вона спробує вступити в НАТО.

"Ми не вірили усьому, що говорив Путін. Зокрема, тому, що казав про колишні республіки СРСР, які отримали незалежність. А дарма. Ми завжди сприймали колишні радянські республіки як суверенні, які будують власні держави після колапсу СРСР. Цю державність, на думку лідерів США, не можна скасувати ні тоді, ні у майбутньому", – сказав ексглава ЦРУ.