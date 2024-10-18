Ексглава ЦРУ: Ми не вірили усьому, що говорив Путін. А дарма
Для Центрального розвідувального управління США російський диктатор Володимир Путін завжди був ворогом, першочерговим інтересом якого було ослабити Штати, проте до його слів у спецслужбі була недовіра. Про це розповів в інтерв’ю LIGA.net ексдиректор ЦРУ і колишній міністр оборони США Леон Панетта.
Він зазначив, що коли йшлося про Центрально-Східну Європу, Америку від часу встановлення вертикалі влади Путіна на початку 2000-х найбільше хвилювало, що він прийшов в Кремль, щоб відновити СРСР. У Штатах бачили, що диктатора РФ робить усе в цьому напрямку, каже Панетта.
Проте, за його словами, через недовіру ЦРУ до слів Путіна, США також не повірили йому 2008-го, коли той відкрито казав, що нападе на Україну, якщо вона спробує вступити в НАТО.
"Ми не вірили усьому, що говорив Путін. Зокрема, тому, що казав про колишні республіки СРСР, які отримали незалежність. А дарма. Ми завжди сприймали колишні радянські республіки як суверенні, які будують власні держави після колапсу СРСР. Цю державність, на думку лідерів США, не можна скасувати ні тоді, ні у майбутньому", – сказав ексглава ЦРУ.
- Ексдиректор ЦРУ Девід Петреус в інтерв’ю LIGA.net казав, що війна, розв’язана Росією проти України, відрізняється особливою жорстокістю – "тому що будь-якої миті над вами може з’явитись щось, що спробує вас вбити". А ще ситуацію ускладнює російська культура скоєння воєнних злочинів.
- Однак Петреус назвав і слабке місце РФ у війні – зокрема, те, як росіяни використовують своїх солдатів, – "це майже злочинно".