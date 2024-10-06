"Градус пекельності – дуже високий". Ексголова ЦРУ описав особливості війни проти Росії

Кожна війна містить певні аспекти пекла, каже американський генерал. Але війна Росії проти України – особливо пекельна.

Генерал, ексголова ЦРУ Девід Петреус (Фото: YES)

Війна, розв’язана Росією про України, відрізняється особливою жорстокістю. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку й Афганістані, ексдиректор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус.

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"Ця війна особливо пекельна, тому що будь-якої миті над вами може з’явитись щось, що спробує вас вбити. Або КАБи, які Росія пускає далеко від лінії фронту, або ракети та бомби, якими вона б’є по містах", – зазначив він.

Крім того, ситуацію ускладнює російська культура скоєння воєнних злочинів. На полях битв завжди відбуваються помилки, завжди є жертви серед мирного населення, зауважив генерал. Їхня кількість у війні Росії проти України свідчить про те, що російське командування не вивчає Женевську конвенцію, а тим паче не стежить за її дотриманням.

"Це пекло, тому що холодно, мокро, сиро, брудно й жорстоко. Це пекло, тому що сама кількість жертв така значна", – сказав Петреус.

"Війна – це завжди пекло. Це сказав генерал Шерман, і він був правий. Питання в тому, який градус пекельності має кожна війна. Конкретно у вашій – він дуже високий", – підсумував він.