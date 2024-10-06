"Градус ада – очень высок". Эксглава ЦРУ описал особенности войны против России

Каждая война содержит некоторые аспекты ада, говорит американский генерал. Но война России против Украины – особенно адская.

Генерал, экспредседатель ЦРУ Дэвид Петреус (Фото: YES)

Война, развязанная Россией об Украине, отличается особой жестокостью. Об этом в интервью LIGA.net заявил командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах) генерал Дэвид Петреус.

"Эта война особенно адская, потому что в любой момент над вами может появиться что-то, что попытается вас убить. Или КАБы, которые Россия пускает далеко от линии фронта, или ракеты и бомбы, которыми она бьет по городам", – отметил он.

Кроме того, ситуацию усложняет российская культура совершения военных преступлений. На полях сражений всегда совершаются ошибки, всегда есть жертвы среди мирного населения, отметил генерал. Их количество в войне России против Украины свидетельствует о том, что российское командование не изучает Женевскую конвенцию, а тем более не следит за ее соблюдением.

"Это ад, потому что холодно, мокро, сыро, грязно и жестоко. Это ад, потому что само количество жертв так значительно", – сказал Петреус.

"Война – это всегда ад. Это сказал генерал Шерман, и он был прав. Вопрос в том, какой градус ада имеет каждая война. Конкретно в вашей – он очень высок", – подытожил он.