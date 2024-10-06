Ексголова ЦРУ розповів, що може покращити контекст війни для України

Україна демонструє надзвичайні якості на полі бою, але події розгортаються у не надто сприятливому для країни контексті

Генерал, ексголова ЦРУ Девід Петреус (Фото: YES)

Здатність України ефективно проводити складні операції – це лише один з факторів, який визначає перемогу у війні. Аби оцінити перспективи подальшого розвитку подій, потрібно також враховувати контекст. Про це в інтерв’ю LIGA.net заявив командувач Міжнародних об'єднаних збройних сил в Іраку й Афганістані, ексдиректор ЦРУ (у 2011-2012 роках), генерал Девід Петреус.

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"Події розгортаються в умовах, коли Росія має принаймні учетверо більше робочої сили, ніж Україна. Економіка Росії може бути у 10-12 або й більше разів більшою за українську. Вони мають підтримку Ірану, Китаю, Північної Кореї", – наголосив Петреус.

Тому, за його переконанням, західні партнери повинні не просто продовжувати, а й нарощувати підтримку, щоб дозволити Україні перемогти у війні за незалежність.

При цьому він наголосив, що не має сумнівів у готовності України продовжувати боротьбу за своє існування.

"Я не сумніваюся, що Україна й надалі демонструватиме надзвичайні якості на полі бою. У розвитку технологій, у застосуванні інноваційних безпілотних систем. Не лише в повітрі та на морі, а й на землі. Я не сумніваюся в абсолютній рішучості України, її військових, її народу продовжувати війну за незалежність, щоб забезпечити своє виживання як нації", – зазначив генерал.