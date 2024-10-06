Экс-глава ЦРУ рассказал, что может улучшить контекст войны для Украины

Украина демонстрирует чрезвычайные качества на поле боя, но события разворачиваются в не слишком благоприятном для страны контексте

Генерал, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус (Фото: YES)

Способность Украины эффективно проводить сложные операции – лишь один из факторов, определяющий победу в войне. Чтобы оценить перспективы дальнейшего развития событий, следует также учитывать контекст. Об этом в интервью LIGA.net заявил командующий Международными объединенными вооруженными силами в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ (в 2011-2012 годах), генерал Дэвид Петреус.

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"События разворачиваются в условиях, когда Россия имеет по крайней мере в четыре раза больше рабочей силы, чем Украина. Экономика России может быть в 10-12 или более раз больше украинской. Они имеют поддержку Ирана, Китая, Северной Кореи", – подчеркнул Петреус.

Поэтому, по его убеждению, западные партнеры должны не просто продолжать, но и наращивать поддержку, чтобы позволить Украине победить в войне за независимость.

При этом он подчеркнул, что не сомневается в готовности Украины продолжать борьбу за свое существование.

"Я не сомневаюсь, что Украина и дальше будет демонстрировать чрезвычайные качества на поле боя. В развитии технологий, в применении инновационных беспилотных систем. Не только в воздухе и на море, но и на земле. Я не сомневаюсь в абсолютной решимости Украины, ее военных, ее народа продолжать войну за независимость, чтобы обеспечить свое выживание как нации", – отметил генерал.