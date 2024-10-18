Экс-глава ЦРУ: Мы не верили всему, что говорил Путин. А зря

Бывший министр обороны США Леон Панетта выступает с речью в Вашингтоне, 18 декабря 2012 года (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Для Центрального разведывательного управления США российский диктатор Владимир Путин всегда был врагом, первоочередным интересом которого было ослабить Штаты, однако к его словам в спецслужбе было недоверие. Об этом рассказал в интервью LIGA.net экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США Леон Панетта.

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Он отметил, что когда речь шла о Центрально-Восточной Европе, Америку со времени установления вертикали власти Путина в начале 2000-х больше всего волновало, что он пришел в Кремль, чтобы восстановить СССР. В Штатах видели, что диктатор РФ делает все в этом направлении, говорит Панетта.

Однако, по его словам, из-за недоверия ЦРУ к словам Путина, США также не поверили ему в 2008-м, когда тот открыто говорил, что нападет на Украину, если она попытается вступить в НАТО.

"Мы не верили всему, что говорил Путин. В частности, тому, что говорил о бывших республиках СССР, получивших независимость. А зря. Мы всегда воспринимали бывшие советские республики как суверенные, строящие собственные государства после коллапса СССР. Эту государственность, по мнению лидеров США, нельзя упразднить было ни тогда, ни в будущем", – сказал экс-глава ЦРУ.