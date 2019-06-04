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04.06.2019, 06:49

Зачем Украине минский и нормандский форматы: мнение Вакарчука

Зачем Украине минский и нормандский форматы: мнение Вакарчука - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Такие международные переговорные площадки с оккупантами появились, чтобы Украина выиграла время в противостоянии с ними, считает лидер партии Голос

Переговоры с властями страны-оккупанта России нужно продолжать, но делать это "в цивилизованном формате", то есть на существующей платформе минской группы, а также в нормандском формате. Так считает лидер партии Голос Святослав Вакарчук, о чем он заявил в эфире канала ICTV.

"Я считаю, что разговаривать нужно всегда. И переговоры, разговоры, обмен позициями - они нужны. Потому что если вы не разговариваете, тогда ничто не двигается с места", - пояснил он.

Нормандский (Украина, Германия, Франция, РФ) и минский (Украина, ОБСЕ, РФ) формат, по словам Вакарчука, дают возможность проводить открытые переговоры, и когда есть поддержка партнеров мирового уровня: тогда намного легче открыто отстаивать свою позицию. Кроме того, к этим форматам привязаны санкции против РФ.

Политик пояснил, что миссия этих форматов - не окончание войны, а то, что они дают Украине шанс выиграть время в этой войне.

Вакарчук также заявил, что нужно сформировать "целостную украинскую политику" по России, так как сейчас она полна "двойных стандартов".

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Теги: переговоры, война в донбассе, голос, Святослав Вакарчук
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