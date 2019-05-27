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27.05.2019, 10:12

Коломойский и Зеленский выпившие звонили Вакарчуку для троллинга

Коломойский и Зеленский выпившие звонили Вакарчуку для троллинга - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Олигарх Игорь Коломойский сказал, что с Владимиром Зеленским устроил Святославу Вакарчуку "легкий троллинг" по поводу его участия в выборах президента

Олигарх Игорь Коломойский и президент Владимир Зеленский, на тот момент еще лидер студии Квартал 95, звонили выпившие фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и спрашивали о поддержке Зеленского на выборах. Об этом Коломойский рассказал в интервью УП.

"Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года. Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись", - вспомнил он.

Коломойский отметил, что время было позднее, а Вакарчук ответил сонный и тогда "совершенно в этом направлении не думал": "Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел".

"Он не пошел в итоге (кандидатом в президенты - ред.). Помните, второй раз, когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех" (...) Да, это был троллинг легкий", - подытожил олигарх.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду и 21 мая объявил о досрочных выборах15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать с Голосом в парламентских выборах. Заниматься музыкой он не планирует прекращать16 мая прилетел из Израиля Коломойский. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам". Зеленскому он посоветовал объявить дефолт в Украине.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, Святослав Вакарчук, игорь коломойский
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