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Задержанную по делу российских Telegram-каналов выпустили из СИЗО

08.02.2021, 17:51
Задержанную по делу российских Telegram-каналов выпустили из СИЗО - Фото
Виктория Даскалица (скриншот с видео)

Задержанную сотрудниками СБУ по подозрению в госизмене Викторию Даскалицу выпустили из СИЗО после уплаты залога по мере пресечения. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат подозреваемой Валентин Рыбин.

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По его словам, залог заплатили еще в пятницу, однако администрация СИЗО освободила его подзащитную только сегодня.

На распространяемом в соцсетях видео Даскалица благодарит партию Шария, которая заплатила за нее залог.

Даскалица, по данным LIGA.net, – гражданская жена одного из организаторов одесского Антимайдана Артема Давидченко. В 2014 году он был доверенным лицом Олега Царева, а также одним из организаторов беспорядков во время Антимайдана в Одессе. В том же году его задерживали, но после – отпустили, он скрылся в Приднестровье.

  • 1 февраля СБУ сообщила о раскрытии сети спецслужб РФ и обнародовала список Telegram-каналов кремлевской пропаганды. Были задержаны несколько вероятных участников схемы, в том числе и Даскалица.
  • В тот же день решением Киевского суда Харькова она была арестована с правом внесения залога в 1,5 млн грн.
  • 5 февраля партия Шария внесла за Даскалицу залог.
Вадим Ребрина
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антимайдан Telegram партия Шария виктория даскалица
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