Задержанную по делу российских Telegram-каналов выпустили из СИЗО
Задержанную сотрудниками СБУ по подозрению в госизмене Викторию Даскалицу выпустили из СИЗО после уплаты залога по мере пресечения. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат подозреваемой Валентин Рыбин.
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По его словам, залог заплатили еще в пятницу, однако администрация СИЗО освободила его подзащитную только сегодня.
На распространяемом в соцсетях видео Даскалица благодарит партию Шария, которая заплатила за нее залог.
Даскалица, по данным LIGA.net, – гражданская жена одного из организаторов одесского Антимайдана Артема Давидченко. В 2014 году он был доверенным лицом Олега Царева, а также одним из организаторов беспорядков во время Антимайдана в Одессе. В том же году его задерживали, но после – отпустили, он скрылся в Приднестровье.
- 1 февраля СБУ сообщила о раскрытии сети спецслужб РФ и обнародовала список Telegram-каналов кремлевской пропаганды. Были задержаны несколько вероятных участников схемы, в том числе и Даскалица.
- В тот же день решением Киевского суда Харькова она была арестована с правом внесения залога в 1,5 млн грн.
- 5 февраля партия Шария внесла за Даскалицу залог.
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