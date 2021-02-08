Задержанную по делу российских Telegram-каналов выпустили из СИЗО

Задержанную сотрудниками СБУ по подозрению в госизмене Викторию Даскалицу выпустили из СИЗО после уплаты залога по мере пресечения. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат подозреваемой Валентин Рыбин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, залог заплатили еще в пятницу, однако администрация СИЗО освободила его подзащитную только сегодня.

На распространяемом в соцсетях видео Даскалица благодарит партию Шария, которая заплатила за нее залог.

Даскалица, по данным LIGA.net, – гражданская жена одного из организаторов одесского Антимайдана Артема Давидченко. В 2014 году он был доверенным лицом Олега Царева, а также одним из организаторов беспорядков во время Антимайдана в Одессе. В том же году его задерживали, но после – отпустили, он скрылся в Приднестровье.

1 февраля СБУ сообщила о раскрытии сети спецслужб РФ и обнародовала список Telegram-каналов кремлевской пропаганды. Были задержаны несколько вероятных участников схемы, в том числе и Даскалица.

В тот же день решением Киевского суда Харькова она была арестована с правом внесения залога в 1,5 млн грн.

5 февраля партия Шария внесла за Даскалицу залог.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.