Загороднюк исключил возможность амнистии боевикам в Донбассе

Андрей Загороднюк (Фото: Минобороны)

Боевики террористических организаций ЛНР/ДНР не могут рассчитывать на амнистию. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время встречи "Диалоги об Украине" в Житомире, сообщает Укринформ.

"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особом снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирования ситуации в Донбассе, - ред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников", - подчеркнул Загороднюк.

Он добавил, что минские соглашения подписывались в 2014 году под очень серьезным прессингом.

"Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления", - отметил Загороднюк.

глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия ри возможном введении амнистии для боевиков в Донбассе не будут сданы интересы Украины. 6 сентября заявил , что п

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