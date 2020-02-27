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Загороднюк объяснил, почему Украине подходят минские соглашения

Загороднюк объяснил, почему Украине подходят минские соглашения - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.02.2020, 06:33

Министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что минские соглашения, которые действуют на данный момент, Украина выполняет и готова выполнять

Минские соглашения подходят Украине с точки зрения безопасности.  Об этом в интервью LB.ua заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

Отвечая на вопрос, нужно ли менять минские соглашения, Загороднюк сказал: "Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск".

По его словам, минские соглашения, которые действуют на данный момент, Украина выполняет и готова выполнять.

"Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 15-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двузначно. Это касается и безопасности, и границы", - уточнил он.

Загороднюк добавил, что если речь заходит о переписывании Минска, то это касается установления другого порядка их выполнения, соответствующего законодательству Украины - сначала контроль над границей, затем проведение выборов.

"У нас есть четкая канва действий. Есть минские соглашения, переговоры. И если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться. Сейчас мы, как Минобороны, идем по тем документам, которые у нас есть", - объяснил Загороднюк.

  • 11 февраля президент Владимир Зеленский  заявил, что чувствует - Россия готова думать над изменением минских соглашений, и надеется на проведение выборов по всей Украине осенью этого года. 
  • 21 февраля глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина работает над новой редакцией минских соглашений, хотя Россия публично выступает против внесения в них любых изменений.
Арина Толина
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