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Захват Януковичем резиденции в Сухолучье. НАБУ завершило расследование

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 16:28
Захват Януковичем резиденции в Сухолучье. НАБУ завершило расследование - Фото
Фото: парк Сухолучье

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства о завладении Виктором Януковичем резиденции в Сухолучье. Бывшего президента и еще троих человек собираются судить по подозрению в присвоении имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины), говорится на сайте НАБУ.

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Гостинично-ресторанный комплекс "Сухолучье" расположен на берегу Киевского водохранилища севернее столицы Украины. В Сухолучье еще с советских времен отдыхала и охотилась номенклатура. В 1967 году это место избрал первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий.

В 2004 году туда заселился Виктор Янукович, занимавший на тот момент пост премьер-министра, а позже ставший президентом.

По данным следствия, в 2007 году Янукович присвоил земельный участок лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета. Для этого он инициировал передачу участка от Кабмина к Киевской областной государственной администрации, через которую землю выделили родственникам или близким подозреваемых.

Затем она оказалась у компании, аффилированной с Януковичем.

Примерная стоимость земельных участков общей площадью 17,5 га составляет более 22 млн грн.

В 2009-2011 году на этой земле построили гостинично-ресторанный комплекс, который использовался Януковичем для личных нужд.

На месте старого охотничьего дома Щербицкого для Януковича построили двухэтажное деревянное поместье "Акация", рядом – еще один элитный комплекс, так называемый "Остров", окруженный водой.

С 2014 года дело расследовал Департамент спецрасследований ГПУ, а с 2019 года его передали в НАБУ.

Читайте также: Янукович мог возглавить марионеточное правительство в случае захвата Киева Россией

Андрій Водяний
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виктор янукович набу сухолучье
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