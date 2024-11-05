"Закон о дровах". У Зеленского заявили, что президент не будет подписывать документ
Президент Владимир Зеленский не подпишет закон, изменяющий наказание за использование лесов, который в медиа назвали "законом о дровах". Об этом заявил советник главы государства Дмитрий Литвин в комментарии BBC Украина.
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"Президент не будет подписывать этот закон", – заявил он.
Литвин не уточнил, почему Зеленский не будет этого делать.
Также советник объяснил, что время на президентское вето прошло по техническим причинам.
Согласно Конституции, президент в течение 15 дней после получения закона подписывает его или возвращает документ со своими предложениями в Верховную Раду для повторного рассмотрения.
- Закон об усовершенствовании ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины парламент принял 10 октября, пока он передан на подпись президенту.
- За незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев для граждан предусматриваются штрафы 510 – 15 300 грн, для должностных лиц от 3400 – 15 300 грн. Если речь идет о значительных размерах древесины, предусматриваются штрафы 34 000 – 51 000 грн или ограничение свободы сроком до трех лет.
- Один из авторов закона, "слуга" Максим Павлюк заявлял, что документ направлен не против населения, использующего древесину для обогрева домов, а касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, которые наживаются на краденом лесу .