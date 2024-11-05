"Закон о дровах". У Зеленского заявили, что президент не будет подписывать документ

Советник президента заявил, что время на вето прошло по техническим причинам

Иллюстративное фото: Depositphotos

Президент Владимир Зеленский не подпишет закон, изменяющий наказание за использование лесов, который в медиа назвали "законом о дровах". Об этом заявил советник главы государства Дмитрий Литвин в комментарии BBC Украина.

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"Президент не будет подписывать этот закон", – заявил он.

Литвин не уточнил, почему Зеленский не будет этого делать.

Также советник объяснил, что время на президентское вето прошло по техническим причинам.

Согласно Конституции, президент в течение 15 дней после получения закона подписывает его или возвращает документ со своими предложениями в Верховную Раду для повторного рассмотрения.