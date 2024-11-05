"Закон про дрова". У Зеленського заявили, що президент не підписуватиме скандальний документ

Радник президента заявив, що час на вето минув з технічних причин

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Президент Володимир Зеленський не підпише закон, що змінює покарання за користування лісами, котрий у медіа назвали "законом про дрова". Про це заявив радник голови держави Дмитро Литвин у коментарі ВВС Україна.

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"Президент не буде підписувати цей закон", – заявив він.

Литвин не уточнив, чому Зеленський цього не робитиме.

Також радник пояснив, що час на президентське вето минув з технічних причин.

Згідно з Конституцією, президент впродовж 15 днів після отримання закону підписує його або повертає документ зі своїми пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду.

Якщо ж президент не повернув закон для повторного розгляду, то він вважається схваленим головою держави й має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Утім, українські президенти традиційно не виконують цього положення й користуються такою юридичною колізією.