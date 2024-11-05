"Закон про дрова". У Зеленського заявили, що президент не підписуватиме скандальний документ
Президент Володимир Зеленський не підпише закон, що змінює покарання за користування лісами, котрий у медіа назвали "законом про дрова". Про це заявив радник голови держави Дмитро Литвин у коментарі ВВС Україна.
"Президент не буде підписувати цей закон", – заявив він.
Литвин не уточнив, чому Зеленський цього не робитиме.
Також радник пояснив, що час на президентське вето минув з технічних причин.
Згідно з Конституцією, президент впродовж 15 днів після отримання закону підписує його або повертає документ зі своїми пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду.
Якщо ж президент не повернув закон для повторного розгляду, то він вважається схваленим головою держави й має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Утім, українські президенти традиційно не виконують цього положення й користуються такою юридичною колізією.
- Закон про вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини парламент ухвалив 10 жовтня, наразі він переданий на підпис президенту.
- За незаконне перевезення, зберігання, збут дерев для громадян передбачаються штрафи 510 – 15 300 грн, для посадових осіб від 3400 – 15 300 грн. Якщо йдеться про значні розміри деревини, передбачаються штрафи 34 000 – 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.
- Один з авторів закону, "слуга" Максим Павлюк заявляв, що документ спрямований не проти населення, яке використовує деревину для обігріву будинків, а стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі.