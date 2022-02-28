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Закончились переговоры между Украиной и Россией: краткие итоги от украинской стороны

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 18:40
Закончились переговоры между Украиной и Россией: краткие итоги от украинской стороны - Фото
Михаил Подоляк (Скриншот с видео)
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Закончился первый раунд переговоров Украины и России на реке Припять возле украинско-беларуской границы. Стороны отправляются в свои столицы. Об итогах первого раунда краткую информацию дал член украинской делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк на брифинге представителям СМИ.

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"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того чтобы эти решения получили возможности имплементации, логистического решения, стороны уезжают для консультаций в свои столицы", – сказал он.

Также, по словам Подоляка, стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, "на которых эти темы получат конкретную практику развития".

ДОПОЛНЕНО В 19:15. "Переговоры тяжелые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще очень необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", – написал Подоляк в Twitter.

Вчера президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с РФ по войне после разговора с диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Последний пообещал, что нападений со стороны Беларуси в это время не будет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что никаких предварительных условий переговоров нет, а Украина не капитулирует и не сдаст ни дюйма своей земли.

Вадим Ребрина
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