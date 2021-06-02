Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесен в Раду

Законопроект о легализации медицинского каннабиса внесен в Верховную Раду сегодня, 2 июня 2021 года.

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Проект закона предложен нардепами из фракций Голос, Слуга народа и Европейская солидарность, среди авторов – глава фракции СН Давид Арахамия, сопредседатель Евросолидарности Ирина Геращенко, глава фракции Голос Ярослав Железняк, глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий, глава партии СН Александр Корниенко, лидер партии Голос Кира Рудик.

Текст законопроекта пока не опубликован.

На брифинге нардепов около Рады представитель СН Марьян Заблоцкий рассказал, что предлагается разрешить использование экстракта каннабиса исключительно в медицинских целях, сообщает Цензор. Выращивание конопли будет разрешено только по лицензии, в закрытх помещениях и только для медицинских препаратов.

По словам нардепа из Голоса Ольги Стефанишиной, законопроект позволит легально употреблять в Украине лекарства с каннабисом пациентам с онкологией, эпилепсией, болезнями Паркинсона и Альцгеймера и другими.

Нардепа из Голоса Александра Устинова подчеркнула, что законопроект согласован с Нацполицией.

В октябре 2020 года большинство опрошенных в рамках инициативы президента Владимира Зеленского во время местных выборов поддержали легализаию медицинского каннабиса.

22 декабря 2020 года Арахамия заявил, что в правительстве решили включить препараты из медицинского каннабиса в список лекарств, отпускаемых по рецепту ф-1 ("красный рецепт").

9 апреля 2021 года Кабмин исключил из списка наркотических средств некоторые препараты на основе каннабиса.

Денис Юдин

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