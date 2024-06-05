Законопроект о военной полиции сняли с повестки дня Рады, будут консультации

Спикер Руслан Стефанчук заявил, что будут поочередно приниматься законопроекты о военной полиции, военной прокуратуре и военных судах

Верховная Рада (Фото: Офис президента)

Верховная Рада сняла с повестки дня законопроект №6569-д о военной полиции, он будет дорабатываться. Необходима "общая картина военной юстиции", отметил спикер парламента от Слуги народа Руслан Стефанчук. Видео из парламента опубликовало издание Gazeta UA.

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Инициатором снятия документа для "продолжения консультаций по этому вопросу" был замглавы фракции СН Андрей Мотовиловец, сообщил первый заместитель главы профильного комитета Андрей Осадчук.

Нардеп от Голоса отметил, что окончательной редакции документа нет и сегодня даже не началось рассмотрение документа.

Спикер Рады акцентировал, что вопрос снятия законопроекта с повестки дня обсуждался на согласительном совете: мол, нардепы хотят увидеть "общую картину военной юстиции".

"Не начинать с военной полиции, потому что она действительно вызывает очень много вопросов, а нужна общая логика: военная полиция занимается этим, военная прокуратура ведет такие преступления в отношении таких-то субъектов, военные суды занимаются этим-то", – пояснил Стефанчук.

По его словам, когда будет общая логика, тогда уже можно будет поочередно принимать соответствующие законодательные акты.

Спикер считает, что законопроекты будут вынесены в зал, когда комитет сможет предоставить эту общую логику.

В августе 2023 года сообщалось, что парламент с Главным управлением военной юстиции Минобороны разработают законопроект о военной полиции. Главной целью создания нового правоохранительного органа является поддержка дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной спецслужбы транспорта.

31 мая 2024 года Министерство обороны призвало парламент поддержать законопроект о создании военной полиции.

В оборонном ведомстве утверждают, что ВСУ нуждаются в специальной системе юстиции, первым шагом к которой будет соответствующий правоохранительный орган.

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