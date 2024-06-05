Законопроєкт про військову поліцію зняли з порядку денного Ради, будуть консультації

Спікер Руслан Стефанчук заявив, що почергово ухвалюватимуться законопроєкти про військову поліцію, військову прокуратуру та військові суди

Верховна Рада (Фото: Офіс президента)

Верховна Рада зняла з порядку денного законопроєкт № 6569-д про військову поліцію, він доопрацьовуватиметься. Необхідна "загальна картина військової юстиції", зазначив спікер парламенту від Слуги народу Руслан Стефанчук. Відео з парламенту опублікувало видання Gazeta UA.

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Ініціатором зняття документа для "продовження консультацій з цього питання" був замголови фракції СН Андрій Мотовиловець, повідомив перший заступник очільника профільного комітету Андрій Осадчук.

Нардеп від Голосу зазначив, що остаточної редакції документа немає і сьогодні навіть не розпочався розгляд документа.

Спікер Ради зауважив, що питання зняття законопроєкту з порядку денного обговорювалося на погоджувальній раді: мовляв, нардепи хочуть побачити "загальну картину військової юстиції".

"Не починати з військової поліції, тому що вона справді викликає дуже багато питань, а потрібна загальна логіка: військова поліція займається цим, військова прокуратура веде такі злочини стосовно таких-то суб'єктів, військові суди займаються цим-то", – пояснив Стефанчук.

За його словами, коли буде загальна логіка, тоді вже й можна буде почергово ухвалювати відповідні законодавчі акти.

Спікер вважає, що законопроєкти будуть винесені до зали, коли комітет спроможеться надати цю загальну логіку.

У серпні 2023 року повідомлялося, що парламент із Головним управлінням військової юстиції Міноборони розроблять законопроєкт про військову поліцію. Головна мета створення нового правоохоронного органу – підтримка дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної спецслужби транспорту.

31 травня 2024 року Міністерство оборони закликало парламент підтримати законопроєкт про створення військової поліції.

В оборонному відомстві стверджують, що ЗСУ потребують спеціальної системи юстиції, першим кроком до якої буде відповідний правоохоронний орган.

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