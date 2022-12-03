Залужный детализировал Штатам запросы Украины на оружие, технику и ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и детализировал запросы Украины по необходимой технике и вооружению. Об этом он сообщил в Telegram.

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Залужный поделился с Милли оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России.

Также главком ВСУ сообщил, что детализировал Штатам запросы Украины в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны.

"Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до победы", – заявил Залужный.

После сегодняшнего заседания Ставки Зеленский сообщил, что самые тяжелые бои продолжаются в Донецкой области – это Бахмут и Соледар. В Луганской, Харьковской областях и на границе по всему периметру украинские силы укрепляются, а на юге ВСУ продолжают "минусовать" возможности оккупантов.

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Оксана Житнюк

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