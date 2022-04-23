Залужный: Не распространяйте непроверенную информацию, не становитесь пособниками врага

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предостерег украинское общество от распространения информации, которая может быть вброшена в интересах врага или использована им.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Залужный напомнил, что военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях.

"В социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения урона Вооруженным силам Украины... Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров", – написал главком.

Он подчеркнул, что "только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии" и что "залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации".

"У нас сильный, коварный и безжалостный враг, который использует все средства для нанесения нам урона. Не становитесь инструментом в его руках!" – призвал Залужный.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.